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Новый президиум и политсовет: Кто будет управлять партией Порошенко

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В президиум партии "Европейская солидарность" вошли семь человек, в политсовет - 26 человек.
В партию Порошенко выбрали руководство
В партию Порошенко выбрали руководство
president.gov.ua

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Партия “Европейская солидарность“, которую возглавил пятый президент Петр Порошенко, утвердила состав центрального политсовета и президиума партии. Такие решения были приняты на съезде ЕС, передает LIGA.net.

В центральный политсовет вошли 26 человек. Среди них - Владимир Арьев, Степан Барна, Юрий Бирюков, Габибулаева Динара, Виталий Гайдукевич, Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Михаил Довбенко, Вирджиния Дронова и Геннадий Зубко.

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Кроме того, в составе политсовета оказались Мария Ионова, Руслан Князевич, Владимир Кушнир, Ирина Луценко, Иван Мельничук, Артур Переверзев, Александр Погребинский, Татьяна Рычкова, Олег Синютка, Сергей Таран и Елена Урсуленко.

Также туда избрали Софию Федину, Ирину Фриз, Нину Южанину, входит в политсовет и сам Петр Порошенко как глава партии, а также секретарь Максим Саврасов.

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В президиум партии, тем временем, вошли Ирина Геращенко, Мария Ионова, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Виталий Гайдукевич, Олег Синютка, Максим Саврасов и Петр Порошенко.

Напомним, ранее пятого президента Петра Порошенко избрали главой партии “Европейская солидарность“.

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Теги: Европейская солидарность, Порошенко, политсовет, президиум, состав
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