Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы просят Зеленского назначить Медведчука послом в КНДР

Комментариев: 3
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента.
Украинцы просят Зеленского назначить Медведчука послом в КНДР
Украинцы просят Зеленского назначить Медведчука послом в КНДР
УНИАН

Президента Украины Владимира Зеленского просят назначить послом в КНДР Виктора Медведчука.

Соответствующая петиция №22/055942-эп зарегистрирована на сайте президента.

Читай также: У Зеленского хотят наказывать нардепов за прогулы и “кнопкодавство”

Автором петиция является Андрей Кузьменко. 

Он указывает, что у Виктора Медведчука есть опыт в “переговорах со “сверхгосударствами““, особенно в  вопросах, касающихся газа. Поэтому Кузьменко предлагает президенту Украины назначить Медведчука послом в КНДР (Северная Корея).

На данный момент петицию поддержал 991 человек. 

Недавно Шуфрич сообщил, что, по данным Медведчука, возможен скорый обмен пленными. Медведчук сказал, что за пять дней можно вернуть домой около 80 наших ребят.

Читай также: Зеленскому передали списки заложников и детали переговоров в Минске

Ранее сообщалось, что Зеленский во время инаугурации цитировал лозунги Медведчука. Так, рассказывая о Донбассе, Зеленский сделал акцент не на потере территорий, а на потере доверия людей, которые там живут. Ранее такие же идеи озвучивал сам Виктор Медведчук. Он указывал, что для успешной реинтеграции Донбасса нужно возвращать не территории, а людей.

Поделись:
Теги: Медведчук, КНДР, петиция, посол, Зеленский, президент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Миротворение    31.05.2019, 17:35
Оценка:  0
Миротворение
Есть встречное предложение-послом в КНДР назначить Пидрошенко.Он больше Ыну понравится-такой же жирненький))
Letohradek    31.05.2019, 17:25
Оценка:  +1
Letohradek
Замечательное предложение! Как раз этому скоту очень близок режим сев.корейского пончика.
ВосставшийИзБана    31.05.2019, 17:19
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Руками и ногами - ЗА.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь