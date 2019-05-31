Украинцы просят Зеленского назначить Медведчука послом в КНДР

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента.

Президента Украины Владимира Зеленского просят назначить послом в КНДР Виктора Медведчука.

Соответствующая петиция №22/055942-эп зарегистрирована на сайте президента.

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Автором петиция является Андрей Кузьменко.

Он указывает, что у Виктора Медведчука есть опыт в “переговорах со “сверхгосударствами““, особенно в вопросах, касающихся газа. Поэтому Кузьменко предлагает президенту Украины назначить Медведчука послом в КНДР (Северная Корея).

На данный момент петицию поддержал 991 человек.

Недавно Шуфрич сообщил, что, по данным Медведчука, возможен скорый обмен пленными. Медведчук сказал, что за пять дней можно вернуть домой около 80 наших ребят.

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Ранее сообщалось, что Зеленский во время инаугурации цитировал лозунги Медведчука. Так, рассказывая о Донбассе, Зеленский сделал акцент не на потере территорий, а на потере доверия людей, которые там живут. Ранее такие же идеи озвучивал сам Виктор Медведчук. Он указывал, что для успешной реинтеграции Донбасса нужно возвращать не территории, а людей.