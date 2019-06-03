МОН рекомендует уже сегодня начинать использовать новый "Правопис"

Правда, в опубликованных короткой и полной версиях "Украинского правописания" остались неточности.

Для сдачи ВНО новые нормы нужно будет выучить через 5 лет УНИАН

Читай также: В украинский язык вернут нормы 1919 года

Украинская национальная комиссия по вопросам правописания поделилась с МОН финальным текстом новой редакции “Украинского правописания“. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Ведомство также приводит ссылку на основные изменения и полную версию “Правопису“. Правда, между этими ддвумя версиями есть и разбежности - например, в полной версии слово “контрадмирал“ пишется вместе, в “основных изменениях“ - через дефис. Пока в МОН не уточнили, как будет правильно.

Читай также: “Индик“ и фоє“: Кабмин утвердил новые нормы правописания

“Отныне рекомендуется применять нормы и правила новой редакции во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи“, - говорится в сообщении.

В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции “Украинского правописания“.

Читай также: Новые правила украинского языка начнут действовать с 3 июня

Этим документом будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс. Хотим напомнить, что в ближайшие 5 лет вопросы на ВНО будут касаться только тех норм, которые не изменились.

Напомним, ранее мы разобрали, какие основные изменения придется выучить в связи с вступлением в силу нового “Правописа“.