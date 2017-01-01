Три недели до отчета трибуналу: РФ возобновила следствие против пленных моряков
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С 3 июня возобновились следственные действия с участием военнопленных украинских моряков. Об этом написал в Facebook адвокат Николай Полозов.
“Следователи производят ознакомление военнопленных и их адвокатов с ранее назначенными и выполненными экспертизами“, - отметил он.
В ходе понедельника следственные действия производились в отношении Михаила Власюка и Юрия Будзыло.
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“Вместе с тем, до предоставления отчета Международному трибуналу ITLOS о выполнении решения по срочным мерам (освобождение захваченных кораблей и 24 членов их экипажей) российским властям осталось 22 дня“, - напомнил адвокат.
Защитник Будзыло Айдер Азаматов отметил, что они ознакомились с заключениями экспертов по ранее назначенным экспертизам по уголовному делу.
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“Юрий Александрович держится уверенно и духом не падает, в курсе последних событий, связанных с Решением Международного трибунала ООН по Морскому праву, и верит в скорейшее возвращение домой“, - написал он.
Будзыло также наконец-то получил письма от родных, так как ранее еще из дома писем не получал по неизвестным причинам. “Всем передает привет и благодарит за поддержку!“, - говорит Азаматов.
Напомним, ранее президента РФ Владимира Путина высмеяли из-за морского трибунала.