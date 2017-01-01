Отказ Рады от закона об импичменте: В АП напомнили о выборах
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Замглавы АП Руслан Рябошапка отреагировал на провальное голосование Верховной Рады о включении в повестку дня закона об импичменте. “За“ проголосовали только 110 нардепов из 226 необходимых, напоминает ТСН.
Чиновник отметил, что парламентарии не поддержали включение законопроектов, которые сами требовали.
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“Трудно назвать такой подход прагматичным со стороны нашего парламента, поскольку, очевидно, что те законы, которые так требовали сами народные депутаты, они были сегодня провалены и не были поддержаны в парламенте“, - подчеркнул Рябошапка.
Он добавил, что Администрации придется работать с тем парламентом, который есть, однако выводы о его работе накануне внеочередных выборов должны делать украинцы.
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“Очевидно, это все-таки будет влиять на шансы на прохождение любых законопроектов, в том числе о незаконном обогащении“, - подытожил Рябошапка.
Напомним, ранее парламент отказался включать в повестку дня закон об импичменте президента.