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"Мы хотим все закончить": Главу Генштаба отправляют на переговоры в Минск

Комментариев: 1
Президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет добиться Украина от встречи в минском формате .
Зеленский надеется договориться о прекращении огня уже завтра
Зеленский надеется договориться о прекращении огня уже завтра
president.gov.ua

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Начальник Генштаба Руслан Хомчак примет участие в заседании ТКГ в Минске, на котором будут озвучены новые предложения Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в Брюсселе, передает Украинская правда.

Он сказал об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. “Начальник Генерального штаба будет работать согласно украинской доктрине“, - заверил президент Украины.

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“Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече“, - уточнил Зеленский, отвечая на вопрос, как изменится политика Украины с изменением военного руководства.

“Там будут определенные предложения по поводу возвращения к “Минску“. Во-первых: прекращение огня (мы хотим все закончить), обмен пленными и очень много пунктов“, - добавил президент.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Теги: Зеленский, Брюссель, НАТО, Столтенберг, Минск, Хомчак, Генштаб
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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    04.06.2019, 19:16
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Наколенники! До Минска далеко.
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