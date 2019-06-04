"Мы хотим все закончить": Главу Генштаба отправляют на переговоры в Минск

Президент Владимир Зеленский рассказал, чего хочет добиться Украина от встречи в минском формате .

Зеленский надеется договориться о прекращении огня уже завтра president.gov.ua

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Начальник Генштаба Руслан Хомчак примет участие в заседании ТКГ в Минске, на котором будут озвучены новые предложения Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в Брюсселе, передает Украинская правда.

Он сказал об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. “Начальник Генерального штаба будет работать согласно украинской доктрине“, - заверил президент Украины.

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“Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече“, - уточнил Зеленский, отвечая на вопрос, как изменится политика Украины с изменением военного руководства.

“Там будут определенные предложения по поводу возвращения к “Минску“. Во-первых: прекращение огня (мы хотим все закончить), обмен пленными и очень много пунктов“, - добавил президент.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.