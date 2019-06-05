Кабмин просит Зеленского быстрее заняться поиском 13 губернаторов

Правительство подает в АП проекты указов об увольнении глав облгосадминистраций.

Читай также: Черниговский губернатор написал заявление об отставке

Кабмин сегодня попросит президента Владимира Зеленского уволить глав ОГА. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина. “Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных госадминистраций“, - отметил он.

“Ожидаем, что АП вместе с Секретариатом Кабмина обработает механизмы отбора новых претендентов на должности глав ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно“, - говорит Гройсман.

Читай также: Глава Винницкой ОГА написал заявление об увольнении

“В областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Мы как можно быстрее проведем подготовительные работы“, - заявил он.

Речь идет о Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской ОГА.

Читай также: Паводок на Закарпатье: Зеленский подписал указ

Ранее Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА. “Мы хотим провести прозрачный конкурс, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции“, - добавил он.

Напомним, ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский может назначить в Луганскую ОГА чиновников времен Виктора Януковича.