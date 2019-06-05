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Кабмин просит Зеленского быстрее заняться поиском 13 губернаторов

Комментариев: 4
Правительство подает в АП проекты указов об увольнении глав облгосадминистраций.
Кабмин хочет помочь Зеленскому с поиском губернаторов
Кабмин хочет помочь Зеленскому с поиском губернаторов
УНИАН

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Кабмин сегодня попросит президента Владимира Зеленского уволить глав ОГА. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина. “Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных госадминистраций“, - отметил он. 

“Ожидаем, что АП вместе с Секретариатом Кабмина обработает механизмы отбора новых претендентов на должности глав ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно“, - говорит Гройсман. 

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“В областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Мы как можно быстрее проведем подготовительные работы“, - заявил он.

Речь идет о Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской ОГА.

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Ранее Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА. “Мы хотим провести прозрачный конкурс, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции“, - добавил он.

Напомним, ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский может назначить в Луганскую ОГА чиновников времен Виктора Януковича.

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Теги: губернаторы, Кабмин, ОГА, Гройсман, Зеленский
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Комментариев (4)
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ВАТА_FUCK    05.06.2019, 15:44
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Пусть расскажут для чего эти "хубернаторы"? Их даже Порох собирался отменить, ВСЕХ!
farfalle    05.06.2019, 15:46
Оценка:  +1
farfalle
И вообще - давай всех отменим - полицию, суды, Раду...всех нах!
Заживешь тогда, наконец. Дебил
ШВЕЙК    05.06.2019, 15:27
Оценка:  +1
ШВЕЙК
Нові обличчя? Ну, ну ...
T-REX2    05.06.2019, 15:09
Оценка:  +2
T-REX2
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