Третья попытка марихуаны: Под Раду принесли пятиметровую таблетку

Активисты пытаются убедить депутатов легализировать медицинскую марихуану.

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В Раду принесли пятиметровую таблетку от боли. Таким образом активисты требуют от депутатов проголосовать за законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом пишет “Новое время“.

Таблетка символизирует 2 миллиона пациентов, которым может помочь медицинский каннабис. “В медицине это хорошее природное средство для прекращения боли, например, больных раком“, - говорят участники акции.

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“У людей, страдающих эпилепсией, может уменьшиться частота судорог“, - объясняет также один из активистов.

Первой за использование марихуаны в медицинских целях в Украине впервые выступила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и в настоящее время разрешена во многих странах.

Законопроект должны были рассмотреть 28 и 30 мая, но сделать этого не удалось из-за недостатка зарегистрированных в Раде депутатов. Сегодня состоится третья попытка проголосовать за этот законопроект.

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Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что более 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе.