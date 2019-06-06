Верховная Рада отказалась увольнять Климкина

Нардепы не проголосовали за отставку главы МИДа Павла Климкина.

Украинский парламент отказался увольнять с должности министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает УНН с места событий.

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Народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Павла Климкина, а значить не приняли его отставку.

Отставку главы Министерства иностранных дел поддержали всего 137 народных избранников. Самого министра в зале заседаний во время голосования не было.

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В свою очередь, председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что комитет поддержал отставку Климкина и посоветовала коллегам проголосовать за нее. Об этом накануне голосования просил и сам министр Климкин.

Напомним, Климкин в поиске команды для дальнейшего участия в политике. Глава МИДа ищет команду для участия в парламентских выборах.