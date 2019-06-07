Депутат Хмельницкого горсовета угрожал оружием мужчине избил его ногами
Читай также: Депутат горсовета избил экс-кандидата в мэры Одессы за поджог
В Винницкой области депутат горсовета, угрожая оружием, заставил местного жителя лечь на землю и избил ногами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Вчера, 6 июня в полицию поступило сообщение о данном инциденте.
Читай также: Сына мэра Прилук будут судить за избиение общественного активиста
“Во время конфликта на улице города мужчина, угрожая применением оружия, заставил его лечь на землю и нанес ногами телесные повреждения. Лицо, на которое указал потерпевший, оказалось депутатом Хмельницкого горсовета“, - говорится в сообщении.
Сейчас депутат отказывается сотрудничать со следствием и добровольно выдать зарегистрированное охотничье оружие.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком до 7 лет.
Как сообщалось 29 декабря, под Одессой мэр города ногами избил предпринимателя.