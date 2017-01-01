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В Херсонской области подтоплены десятки дворов

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Уровень воды постепенно спадает, подтопленых домов нет. Синоптики обещают дожди на выходных.
Спасатели откачали тысячи кубометров воды из затопленных территорий
Спасатели откачали тысячи кубометров воды из затопленных территорий
ГСЧС

В Херсонской области по состоянию на утро субботы, 8 июня, остаются подтопленными 73 приусадебных участка, сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 73 приусадебных участка", – сказано в сообщении.

Для откачки воды были привлечены 7 единиц техники и 25 человек из них от ГСЧС 2 ед. техники и 6 человек личного состава. В течение суток откачано 4 тыс. 200 куб. м воды (всего - 6 тыс. 300 куб. м).

Спасатели напомнили, что 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка Алешковского района.

"Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в ночь на 7 июня из-за непогоды в Украине остались без света 68 населенных пунктов в пяти областях. В трех областях подтоплены дома.

По прогнозам синоптиков, на выходных практически во всех областях ожидаются дожди.

 

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Теги: Херсонская область, паводок, непогода, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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