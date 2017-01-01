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Националисты объединились ради похода на выборы

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Возглавит партийный список лидер партии Свобода Олег Тягнибок.
Первая десятка националистов на выборах Рады
Первая десятка националистов на выборах Рады
nationalcorps.org
 
На досрочных парламентских выборах партии Свобода, Национальный корпус, Правый Сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут общим списком.
 
Возглавит список лидер Свободы Олег Тягнибок.
 
В первую пятерку списка вошли лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, глава Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады VII созыва Руслан Кошулинский.
 
Во второй пятерке – актер, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции Свобода в Киевском горсовете Юрий Сиротюк.
 
В первую двадцатку националистического блока вошли Олег Петренко, Анатолий Витив, Андрей Левицкий, Василий Лабайчук, Александр Алферов, Андрей Мохник, Алексей Кайда, Арсений Билодуб, Виктор Шендибило, Олег Панькевич.
 
Напомним, что в Киеве прошел съезд обновленной партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность. Первую десятку партийного списка на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.
 
Партия Слуга народа президента Украины Владимира Зеленского представила первую двадцатку своего партийного списка.
 
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Теги: ВО Свобода, националисты, правый сектор, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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