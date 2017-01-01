Националисты объединились ради похода на выборы

Возглавит партийный список лидер партии Свобода Олег Тягнибок.

На досрочных парламентских выборах партии Свобода, Национальный корпус, Правый Сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут общим списком.

Возглавит список лидер Свободы Олег Тягнибок.

В первую пятерку списка вошли лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, глава Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады VII созыва Руслан Кошулинский.

Во второй пятерке – актер, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции Свобода в Киевском горсовете Юрий Сиротюк.

В первую двадцатку националистического блока вошли Олег Петренко, Анатолий Витив, Андрей Левицкий, Василий Лабайчук, Александр Алферов, Андрей Мохник, Алексей Кайда, Арсений Билодуб, Виктор Шендибило, Олег Панькевич.