"Еврей-клоун" и "негр". "Голосу Украины" пришлось извиниться за своего журналиста
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Официальная газета Верховной Рады “Голос Украины“ извинилась за оскорбительные высказывания своего корреспондента в Черниговской области Василия Чепурного, пишет Цензор.НЕТ.
“Газета“ Голос Украины“ никогда не разделяла и не разделять позиции по предвзятого отношения к лицам, основанного на расовой, национальной или религиозной принадлежности“, - заверило издание.
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“В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, не распространения предвзятой информации, невозможности распространения информации, дискриминирующей любого человека по его полу, языку, расе, религии, национальному, региональному, социальному происхождение или политическим пристрастиям“, - подчеркнула газета.
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“Чепурной обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов“, - пишет газета.
Эта позиция не имеет ничего общего с редакционной политикой “Голоса Украины“, газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения, добавляют в СМИ.
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“Вместе с тем заявляем, что редакция газеты“ Голос Украины “не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий“, - отметило издание.
“Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания Чепурного у всех, кого они унизительно затронули. Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания Нарядного на занимаемой должности“, - добавили в редакции.
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Ранее журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка и высказался в адрес Владимира Зеленского, назвав его “евреем-клоуном“,
Напомним, ранее спецпосланник США похвалил Украину за президента еврейского происхождения.
Я не понял о какой предвзятости идет речь. Зеленский - еврей и он этого не скрывает. Он - комик, и из этого тоже никто тайны не делает.
Да это не позиция изуверская. Это результаты изуверские.
"газета всегда стояла на принципах толерантности"
Толерантно сть в медицине означает НЕСПОСОБНОСТЬ сопротивляться внешнему воздействию. Чем вы хвалитесь?
Переводили через Гугл переводчик и не вычитали?