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"Еврей-клоун" и "негр". "Голосу Украины" пришлось извиниться за своего журналиста

Комментариев: 7
Издание заверило, что рассмотрит вопрос пребывания Чепурного на его должности.
Чепурный не только расист, но еще и антисемит
Чепурный не только расист, но еще и антисемит
www.facebook.com/vasyl.chepurnyi

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Официальная газета Верховной Рады “Голос Украины“ извинилась за оскорбительные высказывания своего корреспондента в Черниговской области Василия Чепурного, пишет Цензор.НЕТ.

“Газета“ Голос Украины“ никогда не разделяла и не разделять позиции по предвзятого отношения к лицам, основанного на расовой, национальной или религиозной принадлежности“, - заверило издание.

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“В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, не распространения предвзятой информации, невозможности распространения информации, дискриминирующей любого человека по его полу, языку, расе, религии, национальному, региональному, социальному происхождение или политическим пристрастиям“, - подчеркнула газета.

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“Чепурной обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов“, - пишет газета.

Эта позиция не имеет ничего общего с редакционной политикой “Голоса Украины“, газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения, добавляют в СМИ. 

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“Вместе с тем заявляем, что редакция газеты“ Голос Украины “не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий“, - отметило издание.

“Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания Чепурного у всех, кого они унизительно затронули. Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания Нарядного на занимаемой должности“, - добавили в редакции.

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Ранее журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка и высказался в адрес Владимира Зеленского, назвав его “евреем-клоуном“,

Напомним, ранее спецпосланник США похвалил Украину за президента еврейского происхождения.

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Теги: антисемитизм, расизм, Украина, Чепурной, СМИ
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Комментариев (10)
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LoveFreedom    10.06.2019, 17:26
Оценка:  0
LoveFreedom
Зеленский еврей?еврей он сам признался,открыто и правдиво,он клоун?клоун тоже никто этого не скрывал)тогда перед кем извинятся и за что?то что он еврей и клоун не преступление а преступление его отношение к людям и стране президентом которой он является и люди которой его выбрали.
Датышо    10.06.2019, 17:26
Оценка:  0
Датышо
Если порохоботам-лошарам так рвёт пукан - значит всё правильно делают ))))
Woodbrother    10.06.2019, 17:25
Оценка:  0
Woodbrother
А как же свобода слова ?
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 17:09
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Человеку просто рот заткнули. Если они толерантностью называют терпимость, то пусть будут толерантны и к Чепурному. Он же не в газете это опубликовал. Получается, что к одним мы будем толерантны больше, а к другим - меньше. А вот это как раз и есть предвзятость. Это - открытая дискриминация!
ЗаУкраину    10.06.2019, 17:08
Оценка:  -4
ЗаУкраину
Вот так стоит высказать украинцу правду в глаза, как тут же поднимается вселенский вой "праведников".
LoveFreedom    10.06.2019, 17:22
Оценка:  +2
LoveFreedom
кацапам слова не давали))бес вас разберемся)
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 17:02
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Белых людей на сегодня на нашей планете всего 8% от всего населения. И им как бы намекают: а кто вы вообще тут такие?

Я не понял о какой предвзятости идет речь. Зеленский - еврей и он этого не скрывает. Он - комик, и из этого тоже никто тайны не делает.
LoveFreedom    10.06.2019, 17:05
Оценка:  +1
LoveFreedom
да!даже странно что среагировали на правду которую никто не скрывает)
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 17:06
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
"изуверскую позицию относительно результатов выборов президента"

Да это не позиция изуверская. Это результаты изуверские.

"газета всегда стояла на принципах толерантности"

Толерантно сть в медицине означает НЕСПОСОБНОСТЬ сопротивляться внешнему воздействию. Чем вы хвалитесь?
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 16:55
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
"вопрос целесообразности пребывания Нарядного"

Переводили через Гугл переводчик и не вычитали?
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