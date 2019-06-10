"Еврей-клоун" и "негр". "Голосу Украины" пришлось извиниться за своего журналиста

Издание заверило, что рассмотрит вопрос пребывания Чепурного на его должности.

Чепурный не только расист, но еще и антисемит www.facebook.com/vasyl.chepurnyi

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Официальная газета Верховной Рады “Голос Украины“ извинилась за оскорбительные высказывания своего корреспондента в Черниговской области Василия Чепурного, пишет Цензор.НЕТ.

“Газета“ Голос Украины“ никогда не разделяла и не разделять позиции по предвзятого отношения к лицам, основанного на расовой, национальной или религиозной принадлежности“, - заверило издание.

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“В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, не распространения предвзятой информации, невозможности распространения информации, дискриминирующей любого человека по его полу, языку, расе, религии, национальному, региональному, социальному происхождение или политическим пристрастиям“, - подчеркнула газета.

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“Чепурной обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов“, - пишет газета.

Эта позиция не имеет ничего общего с редакционной политикой “Голоса Украины“, газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения, добавляют в СМИ.

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“Вместе с тем заявляем, что редакция газеты“ Голос Украины “не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий“, - отметило издание.

“Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания Чепурного у всех, кого они унизительно затронули. Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания Нарядного на занимаемой должности“, - добавили в редакции.

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Ранее журналист парламентской газеты Чепурной оскорбил украинского спортсмена Жана Беленюка и высказался в адрес Владимира Зеленского, назвав его “евреем-клоуном“,

Напомним, ранее спецпосланник США похвалил Украину за президента еврейского происхождения.