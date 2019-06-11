Выборы можно остановить и после 5 июля - депутат

Если КСУ признает указ о роспуске парламента неконституционным, потери будут у политпартий, но не у бюджета.

Налогоплательщики от отмены выборов ничего не теряют, только партии, заверяет депутат EPA/UPG

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Избирательный процесс можно будет спокойно и без материальных потерь бюджета остановить после 5 июля, если КСУ признает указ президента о роспуске парламента неконституционным. Об этом заявил депутат Олег Куприенко, передает УНН.

“Конституционный суд рассматривает до 5 июля это дело, не позднее 5 июля будет принято решение. Избирательный процесс к тому времени будет где-то на середине“, - отметил он.

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“Какие затраты понесли налогоплательщики? Пока никаких, пока никто никому ничего не заплатил. Если суд примет решение, что указ неконституционный, избирательный процесс остановится, и ничего страшного не будет“, - говорит Куприенко.

По его словам, сейчас ЦИК формирует окружные комиссии, а партии провели съезды, которые смогут повторить и осенью. При этом дополнительные расходы понесут исключительно политические партии.

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Также он напомнил, что печать бюллетеней начнется не ранее 8 июля, когда установлен крайний срок отзыва кандидатов в народные депутаты.

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского заверил, что указ о роспуске ВР дублирует указ Петра Порошенко от 2014 года.