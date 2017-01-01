Зеленский назначил нового главу внешней разведки
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Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки. Об этом сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка, сообщает Укринформ.
“Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав“, - отметил заместитель главы АП.
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Бухарев Владислав Викторович родился 14 марта 1969 года в городе Лебедин Сумской области. Он - нардеп VIII созыва и бывший первый замглавы СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Имеет также специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции. Воинское звание - генерал-лейтенант.
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подал в Раду представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.