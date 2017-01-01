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Зеленский назначил нового главу внешней разведки

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Владислав Бухарев ранее работал заместителем главы СБУ и отвечал за борьбу с коррупцией.
Зеленский назначил главу СВР
Зеленский назначил главу СВР
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки. Об этом сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка, сообщает Укринформ.

“Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав“, - отметил заместитель главы АП.

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Бухарев Владислав Викторович родился 14 марта 1969 года в городе Лебедин Сумской области. Он - нардеп VIII созыва и бывший первый замглавы СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Имеет также специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции. Воинское звание - генерал-лейтенант.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подал в Раду представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.

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Теги: СБУ, Бухарев, Зеленский, разведка, кадры, назначения
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