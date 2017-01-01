"Армянин на грузина накричал": Саакашвили рассказал о конфликте с Аваковым

Михаил Саакашвили указал также, что у него проблемы не только с Аваковым.

Михаил Саакашвили рассказал о своем конфликте с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

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Саакашвили подчеркнул, что у него проблемы не с Аваковым, а со всей украинской системой в общем.

Это крайне тривиально и глупо заводить, что армянин на грузина накричал, - говорит Саакашвили.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вышел на главную улицу украинской столицы с вопросом, идти ли ему на выборы. Саакашвили говорит, что старых политиков нужно отправлять на пенсию потому, что они устарели. Нужно давать шанс новым политическим деятелям. Поход по Крещатику доказал, что украинцы довольно хорошо относятся к Саакашвили.

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Также стало известно, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области отказался возглавлять политическую партию УДАР после длительной консультации с поклонниками собственной политической силы Рух нових сил. Причиной такой реакции стало то, что Виталий Кличко пребывал в альянсе с Петром Порошенко в то время, когда политсила Саакашвили боролась против него.

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