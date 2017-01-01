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Саакашвили на Крещатике спрашивал людей, идти ли ему на выборы

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Политик пообщался с несколькими людьми.
Саакашвили вышел на улицы
Саакашвили вышел на улицы
facebook.com/SaakashviliMikheil

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Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вышел на главную улицу украинской столицы с вопросом, идти ли ему на выборы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и даже прикрепил видео.

Я вышел на улицы, чтобы спросить мнение людей. Их реакция вас удивит, - написал Саакашвили.

Политик говорит, что старых политиков нужно отправлять на пенсию потому, что они устарели. Нужно давать шанс новым политическим деятелям.

Все партии абсолютно продают места в своем избирательном списке. И мне с ними не по пути. Эти люди, которые продают и покупают места - они не будут на вас работать. И сейчас исторический шанс для Украины, особенно после президентских выборов, которые привели Владимира Зеленского во власть, - сказал Саакашвили.

Поход по Крещатику доказал, что украинцы довольно хорошо относятся к Саакашвили.

Конечно идти. Все люди говорят: "Где наш Миша?, - заявил один из опрошенных парней.

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Напомним, Гриценко и Саакашвили раздумывают о совместном походе на выборы. Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили спрашивает сторонников в Facebook об их отношении к возможному объединению партии с партией Анатолия Гриценко.

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Теги: Саакашвили, опрос, Крещатик, политика, видео
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