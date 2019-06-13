Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе на собственном минном поле подорвались двое боевиков, - разведка

Комментариев: 2
У боевиков отсутствовала карта минирования.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Читай также: На Ровенщине обнаружен крупный схрон боеприпасов

За последнюю неделю на собственном минном поле подорвались двое боевиков так называемых ЛДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

Инженерно-саперные подразделения противника активизировали ведения инженерной разведки местности в районах расположения своих войск с целью выявления неучтенных районов минировании и устранения ранее допущенных нарушений и ошибок в ходе минирований в авральном порядке на выполнение преступных приказов российского оккупационного командования, - отметили в сообщении.

Читай также: Четверо российских военных подорвались на собственных минных полях на Донбассе, - разведка

По предварительной информации, боевики подорвались из-за недостоверных данных на картах минирования территорий. Таких случаев украинская разведка насчитала уже достаточно много. Только в течение этой недели боевики дважды попадали на собственные растяжки.

Напомним, в Луганской области подорвались два тракториста. В результате подрывов на востоке Украины за период боевых действий уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 - получили ранения.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: боевики, мины, растяжки, ОРДЛО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
BROKER666    13.06.2019, 15:02
Оценка:  +1
BROKER666
самоликвидаторы...
LifeStriker    13.06.2019, 14:24
Оценка:  +3
LifeStriker
Какие молодцы, так держать!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь