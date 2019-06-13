На Донбассе на собственном минном поле подорвались двое боевиков, - разведка

У боевиков отсутствовала карта минирования.

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За последнюю неделю на собственном минном поле подорвались двое боевиков так называемых ЛДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

Инженерно-саперные подразделения противника активизировали ведения инженерной разведки местности в районах расположения своих войск с целью выявления неучтенных районов минировании и устранения ранее допущенных нарушений и ошибок в ходе минирований в авральном порядке на выполнение преступных приказов российского оккупационного командования, - отметили в сообщении.

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По предварительной информации, боевики подорвались из-за недостоверных данных на картах минирования территорий. Таких случаев украинская разведка насчитала уже достаточно много. Только в течение этой недели боевики дважды попадали на собственные растяжки.

Напомним, в Луганской области подорвались два тракториста. В результате подрывов на востоке Украины за период боевых действий уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 - получили ранения.

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