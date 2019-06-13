Более 50 тысяч абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и литературе

Обнародованы первые результаты по трем предметам.

В ходе основной сессии внешнего независимого оценивания в Украине 15,8% абитуриентов при написании тестов по украинскому языку и литературе не набрали достаточное количество баллов. Соответственно, они не смогут в этом году поступить ни в один ВУЗ.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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“Пока часть украинских абитуриентов сегодня еще сдают химию - последний из тестов, - эксперты Украинского центра оценивания качества образования уже определили проходной порог по украинскому языку и литературе. Порог тестовых баллов по украинскому языку и литературе остался такой же, как и в прошлом году, - 23. И это стало причиной, что 15,8% абитуриентов, которые писали обязательные тесты, их не прошли. То есть для 53 тыс. 613 выпускников из почти 340 тысяч, которые писали тесты, вступительная кампания в этом году заканчивается, ведь без этого результата ни в один вуз не возьмут, - говорится в сюжете.

Как сообщалось 24 мая, боевики не пропускают школьников для сдачи ВНО.

27 мая в Харьковской области 16-летний сын заместителя мэра Змиева застрелился - подросток покончил с собой из-за того, что плохо сдал ВНО по украинскому языку.