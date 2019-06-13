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Более 50 тысяч абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и литературе

Комментариев: 6
Обнародованы первые результаты по трем предметам.
Порог тестовых баллов по украинскому языку и литературе - 23 балла
Порог тестовых баллов по украинскому языку и литературе - 23 балла
скриншот из видео

В ходе основной сессии внешнего независимого оценивания в Украине 15,8% абитуриентов при написании тестов по украинскому языку и литературе не набрали достаточное количество баллов. Соответственно, они не смогут в этом году поступить ни в один ВУЗ.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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“Пока часть украинских абитуриентов сегодня еще сдают химию - последний из тестов, - эксперты Украинского центра оценивания качества образования уже определили проходной порог по украинскому языку и литературе. Порог тестовых баллов по украинскому языку и литературе остался такой же, как и в прошлом году, - 23. И это стало причиной, что 15,8% абитуриентов, которые писали обязательные тесты, их не прошли. То есть для 53 тыс. 613 выпускников из почти 340 тысяч, которые писали тесты, вступительная кампания в этом году заканчивается, ведь без этого результата ни в один вуз не возьмут, - говорится в сюжете.

Как сообщалось 24 мая, боевики не пропускают школьников для сдачи ВНО.

27 мая в Харьковской области 16-летний сын заместителя мэра Змиева застрелился - подросток покончил с собой из-за того, что плохо сдал ВНО по украинскому языку.

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Теги: ВНО, школа, ВУЗ, тесты, образование
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Комментариев (6)
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Peyot    13.06.2019, 16:25
Оценка:  -2
Peyot
Да потому что ЗНО по рагульному сделано. Филологи сдают такие же тесты по математике как и Технари. А Технарям парят мозги экзаменом по языку уровнем для филлологов!
nfhvyt    13.06.2019, 16:32
Оценка:  -1
nfhvyt
Да что филлологи что технари, всё равно поедут горшки на европу мыть, кому нужно укрообразование.
T-REX2    13.06.2019, 15:56
Оценка:  0
T-REX2
Хотелось бы по регионам статистику посмотреть
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 16:00
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Физика не сдали 15%, математика - 18%
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 16:01
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Тут тоже регион важен?
alex-zol    13.06.2019, 16:30
Оценка:  0
alex-zol
Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриентов, по физике - 85%, по математике - 81,83%.
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