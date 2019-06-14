Присяга и гимн: детали “церемонии” получения паспортов в ОРДЛО

Паспорт получают после присяги под гимн РФ.

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Жители временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей могут получить паспорта в трех пунктах выдачи. Один находится в Ростовской области, второй - в Неклиновском районе, третий - в Новошахтинске. Об этом передает УНН.

По информации российских СМИ, процедура получения паспорта Российской Федерации длится не дольше десяти минут. Каждый житель, который претендует на “высокое звание гражданина РФ” должен пройти процедуру дактилоскопии, а также принять присягу. Вручения “паспорта” происходит в торжественной обстановке под государственный гимн страны-агрессора.

Сегодня для вас знаменательный день, вы приобретаете гражданство РФ и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны, - заявил по материалам СМИ, на “церемонии” в селе Покровское начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

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Напомним, из ОРДЛО вывезли первую группу граждан для получения паспортов РФ. Всего с территории "ДНР" в Россию прибыли 34 украинца, оккупанты собираются доставлять их через границу каждый день.