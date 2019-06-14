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Присяга и гимн: детали “церемонии” получения паспортов в ОРДЛО

Комментариев: 5
Паспорт получают после присяги под гимн РФ.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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Жители временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей могут получить паспорта в трех пунктах выдачи. Один находится в Ростовской области, второй - в Неклиновском районе, третий - в Новошахтинске. Об этом передает УНН.

По информации российских СМИ, процедура получения паспорта Российской Федерации длится не дольше десяти минут. Каждый житель, который претендует на “высокое звание гражданина РФ” должен пройти процедуру дактилоскопии, а также принять присягу. Вручения “паспорта” происходит в торжественной обстановке под государственный гимн страны-агрессора.

Сегодня для вас знаменательный день, вы приобретаете гражданство РФ и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны, - заявил по материалам СМИ, на “церемонии” в селе Покровское начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

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Напомним, из ОРДЛО вывезли первую группу граждан для получения паспортов РФ. Всего с территории "ДНР" в Россию прибыли 34 украинца, оккупанты собираются доставлять их через границу каждый день.

 

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Теги: ОРДЛО, паспортизация, гражданство, гимн, присяга
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Комментариев (5)
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BROKER666    14.06.2019, 17:07
Оценка:  0
BROKER666
долбоёпам нет покоя... ордынского мира захотелось? - будут теперь им наслаждаться на зауралье... или эти п0цы думают шо им по квартире дадут на маскве или на питере?
WTF2wtf    14.06.2019, 17:05
Оценка:  +1
WTF2wtf
По 60 человек в месяц обилечивать будут?
VSHIVANKA    14.06.2019, 16:49
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НЕКЛИДОВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД НОВОШАХТИНСК , ЭТО ВСЁ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ....))))
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....)))
WTF2wtf    14.06.2019, 17:04
Оценка:  +1
WTF2wtf
Да насрать, говно ольгинское.
Нах пшло, наци конченое ...
Woodbrother    14.06.2019, 16:36
Оценка:  -1
Woodbrother
С будущих зеков российского концлагеря снимают отпечатки пальцев. Ржачка Свежеиспеченным владельцам куриного паспорта сразу показывают на их место.
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