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Украина никогда не признает паспорта РФ для ОРДЛО - Гройсман

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Премьер Владимир Гройсман призвал украинских партнеров также не признавать выдаваемые Россией документы.
Гройсман прокомментировал старт раздачи паспортов РФ для ОРДЛО
Гройсман прокомментировал старт раздачи паспортов РФ для ОРДЛО
УНИАН

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Премьер Владимир Гройсман подчеркивает, что Украина никогда не признает гражданства, которое раздает жителям ОРДЛО Россия. Об этом он написал в Twitter.

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“Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали“, - отметил он. 

“Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции“, - написал Гройсман и продублировал свое сообщение на английском языке.

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Напомним, ранее сообщалось, что из ОРДЛО вывезли первую группу жителей для раздачи им паспортов РФ.

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Теги: Гройсман, Кабмин, ОРДЛО, паспорта, РФ, Донбасс
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