Украина никогда не признает паспорта РФ для ОРДЛО - Гройсман
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Премьер Владимир Гройсман подчеркивает, что Украина никогда не признает гражданства, которое раздает жителям ОРДЛО Россия. Об этом он написал в Twitter.
Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій. Зухвало і порушуючи всі норми права та моралі. Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів доєднатися до нашої позиції.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 июня 2019 г.
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“Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали“, - отметил он.
“Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции“, - написал Гройсман и продублировал свое сообщение на английском языке.
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Russia has started issuing passport to the citizens of Ukrainian temporary occupied territories. This is a brazen violation of rules of morality and law. I emphasize: we will never recognize the citizenship issued by the aggressor country. We urge our partners to stand with us.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 июня 2019 г.
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Напомним, ранее сообщалось, что из ОРДЛО вывезли первую группу жителей для раздачи им паспортов РФ.
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