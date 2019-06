Украина никогда не признает паспорта РФ для ОРДЛО - Гройсман

Читай также: Паспортизация ОРДЛО: оккупанты просят за паспорт $500

Премьер Владимир Гройсман подчеркивает, что Украина никогда не признает гражданства, которое раздает жителям ОРДЛО Россия. Об этом он написал в Twitter.

“Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали“, - отметил он.

“Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции“, - написал Гройсман и продублировал свое сообщение на английском языке.

Russia has started issuing passport to the citizens of Ukrainian temporary occupied territories. This is a brazen violation of rules of morality and law. I emphasize: we will never recognize the citizenship issued by the aggressor country. We urge our partners to stand with us.