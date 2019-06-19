РФ, Германия, Бердичев: Кем был Тымчук и как он создал "Информсопротивление"

Погибший депутат родился на территории нынешней России, а детство провел в Германии.

Тымчук родился в России, вырос в Германии, учился в Украине УНИАН

Читай также: “Все установит следствие“: Замглавы Народного Фронта прокомментировал смерть Тымчука

Погибший от выстрела пистолета Дмитрий Тымчук был одним из самых популярных пользователей Facebook в Украине. Об этом пишет “Новое время“.

Дмитрий родился 27 июня 1972 года в российском городе Чита. Его отец был офицером советских войск и проходил службу в Германии, поэтому Дмитрий Тымчук провел там детство. В юности жил в Бердичеве Житомирской области.

Окончил Бердичевский политехнический колледж, а в 1995 году - факультет военной журналистики Львовского военно-политического училища.

Читай также: Парубий объявил о смерти Тымчука и отпустил депутатов

В 1995-1997 годах проходил службу в войсках противовоздушной обороны. В 1997-2000 годах работал в штабе Нацгвардии Украины. В 2000-2012 годах работал в различных структурных подразделениях Минобороны.

С 2008 года был главным редактором интернет-проекта Флот-2017 и руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований.

Читай также: В Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук - СМИ

С марта 2014 Дмитрий Тимчук стал координатором группы “Информационное сопротивление“, которая подробно освещала события в Крыму, российскую агрессию в Донбассе, сепаратистские выступления и российскую диверсионную деятельность в Украине.

Благодаря активности группы “Информационное сопротивление“ Дмитрий Тимчук стал одним из самых популярных пользователей Facebook в Украине - на его страницу подписаны более 268 тысяч человек.

Читай также: ВСУ отбили у боевиков населенный пункт Шумы - Тымчук

На внеочередных выборах в Раду в 2014 году Тимчук был избран народным депутатом по списку “Народного фронта“. С декабря 2014 был членом комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее в полиции рассказали, почему смерть Тымчука может оказаться убийством.