В Украине появился новый историко-культурный заповедник

Правительство приняло решение об объявлении комплекса памятников архитектуры села Гамалиевка и города Шостка Сумской области заповедником.

В среду, 19 июня, Кабинет Министров принял постановление о создании государственного историко-культурного заповедника “Государственники Северщины“. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Читай также: Под Ровно горит природный заповедник

Комплекс памятников архитектуры села Гамалиевка и города Шостка Сумской области признаны Государственным историко-культурным заповедником и теперь будут относится к сфере управления Минкультуры.

Архитектурный комплекс усыпальницы семьи Скоропадских, Гамалеевский монастырь и другие памятники архитектуры, которых касается решение, очень многое значат для Украины.

Читай также: На УПЦ открыли дело из-за женского монастыря в зоне ЧАЭС

Гамалеевский Харлампиевский монастырь является памятником архитектуры национального значения. Известно, что это один из последних монастырей-крепостей, которые были построены в Украине. Там находятся усыпальница двух ветвей семьи Скоропадских и единственное захоронение гетьманов в Украине.

До конца года Минкультуры утвердит положение о Заповеднике, границах и зонах охраны заповедника и разработает план организации его территории.

Недавно под Херсоном сгорел остров.