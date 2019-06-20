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Зеленский и "Слуга народа" двое суток избегали вопросов об ЛГБТ

Комментариев: 3
Пресс-службы перенаправляли журналистов другу или обещали ответить позже, но ответ так и не сформулировали.
Зеленский игнорирует тему ЛГБТ
Зеленский игнорирует тему ЛГБТ
president.gov.ua

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Не только Владимир Зеленский не ответил на приглашение “КиевПрайда“, но и АП и “Слуга народа“ не хотят комментировать их отношение к Маршу равенства. Об этом пишут Українські Новини.

Не ответили агентству также на вопрос об отношении к правам ЛГБТ - в течение двух суток никто из команды Зе так и не дал ответа.

В частности, 18 июня издание попросило комментарии об отношении к правам ЛГБТ в Украине у “Слуги народа“, а по приезду Зеленского из Германии, где он пребывал с визитом, - и у него.

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Позже ЛГБТ-сообщество записало видеообращение к Зеленскому, пригласив его на “Марш равенства“, в связи с чем запросы обновили дополнительными вопросами. Лидер “Слуги народа“ Дмитрий Разумков перенаправил корреспондентов на пресс-службу партии, сославшись на загруженный график.

Пресс-служба “Слуги народа“ не смогла пообещать телефонный или личный комментарий, но согласилась организовать его после получения письменных вопросов.

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В то же время после получения вопросов все звонки и запросы СМИ были проигнорированы. Пресс-секретарь “Зе!Команды“ Ирина Победоносцева сказала, что рассмотрит вопрос, но так и не ответила.

Спикер Зеленского Юлия Мендель пообещала в течение часа рассмотреть запрос, но также до сих пор не ответила.

Надо отметить, экс-президент Петр Порошенко был против запрета Маршей равенства, но сам в них участия не принимал, называя свое отношение к ЛГБТ “христианским“.

Напомним, ранее сообщалось, что киевляне планируют провести под Администрацией президента акцию против Киевпрайда.

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Теги: ЛГБТ, Банковая, АП, Зеленский, Слуга народа, Киевпрайд, Марш равенства
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Комментариев (6)
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lusyika    20.06.2019, 11:42
Оценка:  0
lusyika
Надо отметить, экс-президент Петр Порошенко был против запрета Маршей равенства, но сам в них участия не принимал... ви можете вже відчепитись від Порошенко??? Єб*ть свого ЗЕ - вибрали то радійте і до нього вже чіпляйтесь!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ruspidor    20.06.2019, 11:44
Оценка:  0
Ruspidor
Посадим и отчепим! За вроторДам+ и нарушение конституции пускай сначала ответит, мразь!
Letohradek    20.06.2019, 11:34
Оценка:  +2
Letohradek
Ну как такого барана могли выбрать президентом Украины?? Ведь оно же тупое, не умеющее связно формулировать свои мысли! А тут еще и нужно отвечать на не стандартные вопросы журналистов )) ...
Ruspidor    20.06.2019, 11:43
Оценка:  -1
Ruspidor
Про пидapacoв привычнее конечно потроху отвечать, он же из этих...
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:29
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Народ пригласил своего слугу на бдсм вечеринку, а слуга заартачился. Так давайте его плеткой, плеткой!
Ruspidor    20.06.2019, 11:26
Оценка:  -4
Ruspidor
Ну, потрохоботы, налетай! Как же еще замылить тот факт, что указ Зе о роспуске РАДы соответствует конституции? Правильно, вопросами о пидapacax!
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