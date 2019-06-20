На одесском пляже конфликт: на людей наставили автомат

Людям запрещают доступ к пляжу.

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В Одессе директор Канатной дороги и совладелец части пляжа "Отрада" Юрий Резников наставил автомат на людей, которые зашли на его территорию снять ограждение. Об этом передает местное издание Думская.

Журналисты сообщили, что Резников наставил на людей заряженный автомат, но депутату Александру Шеремету удалось его перехватить.

Бизнесмен сообщил, что у него есть все основания, подтвержденные документально, для того, чтоб оградить часть пляжа “Отрада”. Резников заявил, что будет стрелять, если есть “угроза его частной собственности”.

Ради частной собственности не готов был убить, но по ногам стрелял бы, - заявил бизнесмен.

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Активисты требовали показать документы на заграждения, утверждая, что в судебном решении указано, что это открытая площадка, департамент коммунальной собственности установил нарушения - и сейчас их устраняют.

Между тем, сам Резников документов не показал, но утверждает, что они есть. Он также посоветовал активистам сначала ознакомиться с документами, а потом крушить забор.

На место инцидента вызвали полицию.

В результате конфликта пострадала одна из местных журналисток. Резников толкнул ее, вследствие чего девушка упала и получила ссадины. К слову, это уже не первый инцидент Резникова с активистами и журналистами. Именно его компания "Юг-Укрбуд", занималась реконструкцией детского лагеря “Виктория”, где осенью 2017 вспыхнул пожар, в результате которого погибли три девочки. Помимо прочего, фирма строила деревянные домики, один из которых сгорел.

Напомним, в Одессе мужчина устроил стрельбу на пляже. Иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Гражданина одной из стран Средней Азии задержали.