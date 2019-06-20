Не Администрация, а Офис президента: Зеленский подписал важный указ

Президент подписал важный указ о реорганизации АП.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации Администрации президента. Гарант существенно сократил число сотрудников ведомства. Об этом говорится на сайте президента.

Сегодня, 20 июня, Владимир Зеленский подписал указ под номером 417/2019. Согласно этому документу, Администрация президента превращается в Офис президента. Более того, президент распорядился существенно сократить штат сотрудников ведомства.

Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий, - сказано в документе.

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Документ вступает в силу сегодня, 20 июня.

Напомним, здание Администрации президента превратят в музей. Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что из старого здания АП на Банковой можно сделать музей.