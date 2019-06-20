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Не Администрация, а Офис президента: Зеленский подписал важный указ

Комментариев: 6
Президент подписал важный указ о реорганизации АП.
Зеленский подписал указ по АП
Зеленский подписал указ по АП
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации Администрации президента. Гарант существенно сократил число сотрудников ведомства. Об этом говорится на сайте президента.

Сегодня, 20 июня, Владимир Зеленский подписал указ под номером 417/2019. Согласно этому документу, Администрация президента превращается в Офис президента. Более того, президент распорядился существенно сократить штат сотрудников ведомства.

Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий, - сказано в документе.

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Документ вступает в силу сегодня,  20 июня.

Напомним, здание Администрации президента превратят в музей. Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что из старого здания АП на Банковой можно сделать музей.

 

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Теги: АП, Офис президента, указ, Зеленский
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    20.06.2019, 14:42
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Раньше когда в борделе доход падал меняли девочек, а не вывеску.
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 14:43
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
И уж тем более не занимались перестановкой кроватей.
Брюква_и_Клюква    20.06.2019, 14:33
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Сначала товарищ Владимир нанял 18 дополнительных советников, а теперь будет кого-то сокращать! Ура, товарищи! Только я уверен, что сократят вовсе не советников!
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 14:37
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Уборщиков
Woodbrother    20.06.2019, 14:29
Оценка:  -1
Woodbrother
Лучше бы звучало - цирк президента. Ради будущего детей и внуков стране нужен еще один цирк.
Boxerogos    20.06.2019, 14:26
Оценка:  +2
Boxerogos
А почему не"Квартал Президента"?
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 14:38
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Иди_нах! Русо_нацик!
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