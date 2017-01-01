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ГБР проводит обыски в Минздраве

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По решению суда сотрудники Государственного бюро расследований осуществляют изъятие документов и электронных носителей в рамках следственных действий.
ГБР изымают документы и технику в Минздраве
ГБР изымают документы и технику в Минздраве
facebook.com/dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве здравоохранения и ГП “Строительный центр Минздрава“ из-за нарушений при проведении закупок в рамках развития Института рака.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В сообщении указано, что Печерский районный суд Киева принял решение и сотрудники ГБР должны изъять документы и электронные носители в рамках следственных действий относительно деятельности ГП “Государственный строительный центр МЗ Украины.

Известно, что накануне административная коллегия Антимонопольного комитета Украины решила отменить процедуры закупки для развития Института рака. Решение уже вступило в силу и будет опубликовано в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски у бывшего замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука, которого активисты считают причастным к убийству Екатерины Гандзюк. По словам Рищука, в постановлении суда о проведении обыска говорилось о деле убийства Екатерины Гандзюк и поджоге Алешковского леса.

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Теги: рак, Минздрав, институт, госзакупки, обыски, ГБР
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