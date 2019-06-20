Глава КСУ Шаптала обвинила Ляшко в клевете и давлении

Наталья Шаптала обвинила Олега Ляшко в давлении на решение суда.

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Глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала обвинила лидера Радикальной партии Олега Ляшко в клевете и давлении на нее и КСУ в целом. Об этом говорится в заявлении главы КСУ.

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Отмечается, что 19 июня Ляшко публично заявил, что Шаптала неоднократно посещала Администрацию президента. Лидер радикалов подталкивал на мысль, что президент и глава КСУ договорились о признании конституционным указа о досрочном роспуске Верховной Рады.

В свою очередь Шаптала заявила, что общалась с Зеленским только во время инаугурации и на заседании суда. Глава КСУ обвинила Ляшко в манипуляциях, клевете и давлении не только на нее, но и на весь Конституционный суд.

Такие заявления некоторых безответственных политиков воспринимаются как давление на председателя Конституционного Суда Украины и Конституционный Суд Украины в целом, - сказано в сообщении.

Между тем, Олег Ляшко на своей странице опубликовал видео касательно решения КСУ о признании указа о роспуске Рады конституционным. Он снова публично заявил, что это решение приняли в результате визитов Шапталы к Зеленскому. Более того, Ляшко обвинил Шапталу и Зеленского в "узурпации власти" и напомнил об уголовной ответственности.

Напомним, КСУ объявил указ Зеленского о роспуске ВР законным. Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.