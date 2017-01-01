Под Полтавой взорвали авто местного депутата

Пострадал автомобиль Александра Жаворонка.

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В городе Пирятин Полтавской области случилось ЧП, в ходе которого был подорван автомобиль депутата.

Об этом сообщил активист Вадим Кирпиченко на странице “Апельсин“ в Facebook.

“Жить в Пирятине становится все опаснее. Сегодня ночью неизвестные взорвали машину депутата городского совета Александра жаворонка. В телефонном разговоре местной газете депутат подтвердил этот факт. Ночью, около 00:10 он проснулся от взрыва. Выяснилось, что взорвался автомобиль депутата, который был припаркован возле своего дома“, — говорится в сообщении.

Активист комментирует инцидент скриншот

Позже инцидент прокомментировал и сам пострадавший.

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“Меня аж подбросило на кровати после взрыва. Я не пострадал. Но машина в хлам. Посекло заборы соседей и мой дом. Сейчас продолжаются следственные действия. Было около 50 правоохранителей, из них и из Полтавы. Нашли недалеко часть гранаты, на которой могут быть отпечатки пальцев. Похоже, что воры были на машине“, — отметил он.

По его словам, инцидент якобы является местью за депутатскую деятельность.

“Недавно было заседание земельной комиссии городского совета, где рассматривался вопрос задолженности в городской бюджет, на сумму около 250 тыс. грн, за аренду земельного участка в военном городке на ул. Европейской, на котором расположено незавершенное строительство. Думаю, что это могло вызвать реакцию“, — подчеркнул он.

Как сообщалось 26 мая, в Днепропетровской области подорвали авто титулованного спортсмена.