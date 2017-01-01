Портнов дал очередные показания ГБР против Порошенко и Парубия
Бывший замглавы АП Андрей Портнов дал показания ГБР против Петра Порошенко и спикера ВР Андрея Парубия. Показания были даны по делу узурпации власти и фальсификации документов при формировании коалиции и правительства.
Об этом Андрей Портнов сообщил в Facebook.
Портнов пообещал встретиться с адвокатами и детективами “по офшорным компаниям Порошенко“.
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“Привет, уважаемые друзья. Информирую, что сегодня (21 июня) побывал в Государственном бюро расследований на очередном допросе по заявлению о преступлении в отношении Порошенко и Парубия об узурпации власти и фальсификации документов о формировании коалиции и правительства. В течении нескольких следующих недель проведу международные встречи с адвокатами и детективами по офшорным компаниям Порошенко на Кипре и в Панаме. По результатам планирую серию лекций, как нужно преследовать бывшего Президента. Не переключайтесь“, - написал он.
Ранее сообщалось о том, что Портнова приняли на работу: теперь он профессор КНУ. Экс-глава АП должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября.
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