Тысячи заявлений: ЦИК объявит список кандидатов в депутаты через 4 дня

У Центральной избирательной комиссии есть пять дней на принятие решений о регистрации кандидатов-мажоритарщиков.

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У Центральной избирательной комиссии есть пять дней на принятие решений о регистрации кандидатов-мажоритарщиков на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, пишет ZN.ua.

Кандидаты могли подавать свои документы до 20 июня включительно. Таким образом, ЦИК 25 июня опубликует решение по поданным за последнюю неделю 1,2 тысячам заявкам потенциальных кандидатов, заявила она.

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"Как показывает опыт предыдущих выборов, наплыв количества желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации", отметила глава ЦИК.

"Однако эта кампания превзошла все ожидания. В силу объективных и субъективных причин, в последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах", - рассказала Слипачук.

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"При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - говорит она. Она отметила, что теперь у ЦИК есть пять дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов.

"25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - говорит глава ЦИК.

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Также она анонсировала на 26 июня пресс-конференцию, на которую члены Центризбиркома соберут абсолютно все, что сделали в течение избирательного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала кандидатом уроженца непризнанной республики.