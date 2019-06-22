Лидеры Киевпрайда пришли под АП с обращением к Зеленскому и Кличко

ЛГБТ-активисты просят президента и мэра Киева обратить внимание на нападение на гостей ПрайдХауса.

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В субботу на Банковую пришли лидеры Киевпрайда с целью привлечь внимание к нападению на гостей ПрайдХауса 19 июня. Об этом пишет Инфоматор.

Они говорили обратились к мэру столицы Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом отреагировать на нападение, во время которого около 18 человек получили различные травмы.

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“Это очень плохой сигнал накануне большого марша в Киеве. Права и свободы граждан Украины нарушаются в ее столице, а мэр на это никак не реагирует“, - подчеркнула диекто Киевпрайда Руслана Панухник.

“Мы хотели бы услышать, как минимум, осуждения агрессии от Виталия Кличко“, - говорит она. Кроме того лидеры ЛГБТ движения хотели еще раз обратить на себя внимание Владимира Зеленского.

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Президента Украины официально пригласили принять участие в Марше равенства и даже записали к нему видеообращение. Но пока глава государства их игнорирует.

С 16 по 23 июня в Киеве проходит ЛГБТ-событие “КиевПрайд“, которое традиционно завершится Маршем Равенства. По словам организаторов, в 2019 году в Марше примут участие около 10 тысяч участников.

Напомним, ранее сообщалось, что для охраны правопорядка в день Марша равенства в Киеве задействуют все подразделения МВД.