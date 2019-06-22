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Лидеры Киевпрайда пришли под АП с обращением к Зеленскому и Кличко

Комментариев: 3
ЛГБТ-активисты просят президента и мэра Киева обратить внимание на нападение на гостей ПрайдХауса.
ЛГБТ-активисты под АП обратились к Зеленскому
ЛГБТ-активисты под АП обратились к Зеленскому
Информатор

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В субботу на Банковую пришли лидеры Киевпрайда с целью привлечь внимание к нападению на гостей ПрайдХауса 19 июня. Об этом пишет Инфоматор.

Они говорили обратились к мэру столицы Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом отреагировать на нападение, во время которого около 18 человек получили различные травмы. 

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“Это очень плохой сигнал накануне большого марша в Киеве. Права и свободы граждан Украины нарушаются в ее столице, а мэр на это никак не реагирует“, - подчеркнула диекто Киевпрайда Руслана Панухник. 

“Мы хотели бы услышать, как минимум, осуждения агрессии от Виталия Кличко“, - говорит она. Кроме того лидеры ЛГБТ движения хотели еще раз обратить на себя внимание Владимира Зеленского. 

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Президента Украины официально пригласили принять участие в Марше равенства и даже записали к нему видеообращение. Но пока глава государства их игнорирует.

С 16 по 23 июня в Киеве проходит ЛГБТ-событие “КиевПрайд“, которое традиционно завершится Маршем Равенства. По словам организаторов, в 2019 году в Марше примут участие около 10 тысяч участников.

Напомним, ранее сообщалось, что для охраны правопорядка в день Марша равенства в Киеве задействуют все подразделения МВД.

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Теги: Зеленский, ЛГБТ, Кличко, Киевпрайд, АП, Банковая, Марша равенства
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Комментариев (3)
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rafa84    22.06.2019, 12:23
Оценка:  +1
rafa84
ЗАЕ БАЛИ ЭТИ ВЫРОДКИ МРАЗОТНЫЕ, А ДЕТИ СМОТРЯТ НА ЭТУ ПРОПАГАНДУ И ДУМАЮТ ЧТО ЧТО ЭТО ХОРОШО!!!
Orzy    22.06.2019, 11:59
Оценка:  +1
Orzy
При чём тут "прайд"? "прайд" -- это "гордость". Наверное "парад". Лишь бы слово помоднее да понеобычнее...
fkrfyfan    22.06.2019, 12:07
Оценка:  +1
fkrfyfan
А по моему "прайд" - это что-то из жизни самцов львов
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