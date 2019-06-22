Проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков и другие политики.

В Киеве прошла церемония прощания с погибшим нардепом

В Доме офицеров прощались с Тымчуком: Кто был на церемонии

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В Доме офицеров прощались с Тымчуком: Кто был на церемонии

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В Киеве в Доме офицеров прошла церемония прощания с народным депутатом Дмитрием Тымчуком. Об этом сообщает Громадське.

Попрощаться с Тымчуком пришли его близкие и коллеги. На церемонии присутствовали военнослужащие и военный оркестр.

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Также проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, нардеп Антон Геращенко и ряд других политиков.

Дмитрия Тымчука похоронят на его родине – в городе Бердичев в Житомирской области.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве началась церемония прощания с погибшим депутатом Дмитрием Тымчуком.