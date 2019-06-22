В Доме офицеров прощались с Тымчуком: Кто был на церемонии
Читай также: Следствие назвало главную версию смерти Тымчука
В Киеве в Доме офицеров прошла церемония прощания с народным депутатом Дмитрием Тымчуком. Об этом сообщает Громадське.
Попрощаться с Тымчуком пришли его близкие и коллеги. На церемонии присутствовали военнослужащие и военный оркестр.
Читай также: В момент смерти Тымчука с ним была не жена, а помощница
Также проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, нардеп Антон Геращенко и ряд других политиков.
Дмитрия Тымчука похоронят на его родине – в городе Бердичев в Житомирской области.
Читай также: Тымчука похоронят завтра в Бердичеве
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве началась церемония прощания с погибшим депутатом Дмитрием Тымчуком.