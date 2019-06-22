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В Киеве прощаются с Дмитрием Тымчуком

Комментариев: 1
Прощание проходит в столичном Доме офицеров.
После прощания в Киеве тело Тымчука отвезут в Бердичев
После прощания в Киеве тело Тымчука отвезут в Бердичев
УНИАН

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В столичном Доме офицеров продолжается прощание с нардепом и координатором группы “Информационный сопротивление“ Дмитрием Тымчуком. Об этом сообщает Укринформ.

Участие в церемонии принимают около полутора сотен человек. Проститься с Тымчуком в Дом офицеров пришли его спикер Андрей Парубий, представители партии и фракции “Народный фронт“.

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В частности, пришел лидер партии Арсений Яценюк, председатель фракции Максим Бурбака, депутаты Антон Геращенко, Леонид Емец, Сергей Высоцкий Павел Пинзеник и Виктория Сюмар. 

Также присутствуют экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр образования Лилия Гриневич, глава МВД Арсен Аваков, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Похоронят Тымчука на его родине - в городе Бердичеве.

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Напомним, Тымчук погиб 19 июня в Киеве. В полиции рассматривают несколько версий гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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Теги: Тымчук, похороны, смерть, гибель, Киев, Бердичев
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Комментариев (1)
fkrfyfan    22.06.2019, 12:02
Оценка:  +1
fkrfyfan
А "куля в лоб" когда?
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