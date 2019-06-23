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ЦИК не пустила на выборы партию Саакашвили

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В комиссии считают, что внеочередной съезд партии Рух нових сил, на котором был утвержден избирательный список кандидатов состоялся в нарушение требований устава самой партии.
Саакашвили не пускают на выборы
Саакашвили не пускают на выборы
EPA/UPG
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михеила Саакашвили Рух новых сил, соответствующее решение комиссия приняла на очередном заседании 23 июня.

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“Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список Рух новых сил в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам“, - говорится в сообщении комиссии.

В Центризбиркоме пояснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая.
“Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии РНС вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено“, - заявили в ЦИК.

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По данным комиссии, внеочередной съезд РНС, который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов “состоялись в нарушение требований устава этой партии“.

В ЦИК заявили, что копию решения комиссии и копию протокола заседания совета партии РНС от 8 мая и протокола внеочередного съезда РНС от 10 июня отправят Нацполиции “для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования“.
Напомним, что Печерский районный суд Киева разрешил Саакашвили участвовать в досрочных парламетских выборах в Украине. 
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Теги: Саакашвили, Выборы, ЦИК, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Афганец    24.06.2019, 09:15
Оценка:  +1
Афганец
Миша, чеши в свою жоржию!
ЗовПрироды    24.06.2019, 00:48
Оценка:  +8
ЗовПрироды
Минус один клоун. Отличная новость !
PINKIPAU    23.06.2019, 22:53
Оценка:  +2
PINKIPAU
Полагают, что одного трубадура в политике хватит, с лихвой.
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