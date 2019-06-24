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Образовательный скандал: директор школы под Винницей заставляет учить русский язык

Комментариев: 5
Директор в принудительном порядке ввел факультатив по русскому языку.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/UAMON

Директор украинской Винницко-Хуторской школы несмотря на несогласие родителей ввел для учеников факультатив по русскому языку. Об этом родители учеников 5 класса сообщили в сообществе Родители SOS.

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По словам родителей, в прошлом году из-за их неуверенности дети начали изучать русский язык в качестве факультатива. Между тем, в этом году переговоры с директором были более серьезными. Родители предложили ввести факультатив по информатике, поскольку этот предмет более полезный для будущей профессии детей. Директор сделал вид, что согласился.

Между тем, детям уже выдали учебники для факультатива по русскому языку. Директор отказывается вводить обучение информатики.

Факультатив по информатике - хороший шанс научиться тому, что в будущем может стать профессией, такие знания никогда лишними не будут. Директор сделал вид, что согласился. На прошлой неделе подошли к нему, чтобы спросить номер учебного плана на следующий учебный год. Он ответил, что 25 августа 2019 будут родительские собрания и этот вопрос будет изучаться, - сообщили родители.

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Напомним, во Львове министра образования отказались пускать в школу. Больше всего Гриневич расстроилась из-за того, что ее не пустили в школу, где она работала учителем биологии.

 

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Теги: скандал, русский язык, школа, дети, факультатив
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Комментариев (5)
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ВАТА_FUCK    24.06.2019, 16:25
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Вот так ущемляют права руско-мычащих в Украине, заставляют учить руский язык!
tulchanin    24.06.2019, 16:18
Оценка:  +1
tulchanin
"Родители хотят" это конечно хорошо, но хочет ли информатик брать себе доп. часы ? Может в этом проблема, а не в коварном директоре-сепаре ?
СтальнаяКрыса    24.06.2019, 16:17
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
А на xyя изучать язык ватников?
Зорян_и_Шкиряк    24.06.2019, 16:13
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Да всё правильно делает! Как без русского языка они потом нормальную работу найдут?
толян04    24.06.2019, 15:49
Оценка:  +2
толян04
от изверг! нет шоб ввести мову хозяев типа пльской или аглицкой
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