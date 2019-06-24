Образовательный скандал: директор школы под Винницей заставляет учить русский язык

Директор в принудительном порядке ввел факультатив по русскому языку.

Директор украинской Винницко-Хуторской школы несмотря на несогласие родителей ввел для учеников факультатив по русскому языку. Об этом родители учеников 5 класса сообщили в сообществе Родители SOS.

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По словам родителей, в прошлом году из-за их неуверенности дети начали изучать русский язык в качестве факультатива. Между тем, в этом году переговоры с директором были более серьезными. Родители предложили ввести факультатив по информатике, поскольку этот предмет более полезный для будущей профессии детей. Директор сделал вид, что согласился.

Между тем, детям уже выдали учебники для факультатива по русскому языку. Директор отказывается вводить обучение информатики.

Факультатив по информатике - хороший шанс научиться тому, что в будущем может стать профессией, такие знания никогда лишними не будут. Директор сделал вид, что согласился. На прошлой неделе подошли к нему, чтобы спросить номер учебного плана на следующий учебный год. Он ответил, что 25 августа 2019 будут родительские собрания и этот вопрос будет изучаться, - сообщили родители.

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Напомним, во Львове министра образования отказались пускать в школу. Больше всего Гриневич расстроилась из-за того, что ее не пустили в школу, где она работала учителем биологии.