Итоги 24 июня: Россия в ПАСЕ и наказание Филарета

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

ПАСЕ проголосовала за возвращение России; ПЦУ наказала Филарета за УПЦ КП. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский уволил еще трех глав облгосадминистраций

Президент Владимир Зеленский освободил Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца от должности глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областных государственных администраций.

Исполнение обязанностей главы Житомирской и Черкасской областных госадминистраций временно возложено на заместителей глав этих обладминистраций - Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко. Временно исполняющим обязанности главы Ровенской ОГА стал первый замглавы облгосадминистрации Тарас Высоцкий.

ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую епархию

Синод Православной церкви Украины отстранил патриарха Филарета от управления Киевской епархией. В решении отмечается, что Филарет вовремя не подал документы на регистрацию Киевской епархии, поэтому считают возможным перерегистрацию в непосредственное подчинение Епифания.

Также члены Синода наказали двух архиереев-участников "собора" Филарета "за активное участие в действиях, направленные на разжигание противостояния в церковной среде".

Россия сняла запрет на транзит украинских товаров

Президент России Владимир Путин отменил запрет на транзит украинских товаров по территории РФ в третьи страны. Товары из Украины могут перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом.

Транзит будет разрешен при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов.

Россию вернули в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Делегация Россия заявила, что подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Порошенко предложил изменить название Грузии

Бывший президент Петр Порошенко на фоне протестов в Тбилиси предложил переименовать Грузию в Сакартвело.

"Россия нанесла новый удар. По туристическому сектору, закрыв авиасообщение. Конечно, я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", – заявил экс-президент.

Порошенко призвал украинцев "не бросать в беде грузинских братьев", а кабмин страны – предоставить скидку для туристов на направления Украина–Грузия–Украина.

РФ назвала условия сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом.

В Нафтогазе ответили, что компания должна сохранить возможность судиться с Газпромом, если российский монополист не будет придерживаться обещаний по сохранению транзита газа через украинскую территорию.