В Глухове прапорщик избил и пытался застрелить солдата

Дело расследует ГБР.

В городе Глухов Сумской области прапорщик воинской части А3958 избил и пытался застрелить старшего солдата.

Об этом сообщает 368.media со ссылкой на уголовное производство по ч.4 ст.426-1 УК.

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По данным следователей, инцидент случился в вечернее время 8 марта этого года. Между прапорщиком, исполнявшим обязанности дежурного по части, и солдатом, дежурящим на посту, возник конфликт. Старший по званию позвал подчиненного выйти на улицу для разговора.

"Во время беседы прапорщик стал ругать солдата матом, унижать и оскорблять. Когда подчиненный поинтересовался, что вызвало подобную реакцию, начальник ударил его головой в лицо. После этого прапорщик достал из кобуры пистолет Макарова и поднес его к голове старшего солдата. Начальник пытался напугать его, но не получил должного результата. После этого он вставил в пистолет магазин с патронами и снял его с предохранителя", - говорится в сообщении.

Прапорщик дослал патрон в патронник и снова направил в лицо солдату. После этого он три раза ударил рукоятью пистолета по затылку подчиненного. На этом издевательства не закончились.

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Прапорщик вынул обойму, но пистолет не разрядил. Далее заряженное оружие он направил солдату в живот. Опасаясь за свою жизнь, военнослужащий схватил начальника за руку и шею. Они упали на землю. Старший солдаты пытался прижать к земле руку прапорщика, в которой находился пистолет. В ходе схватки произошел выстрел. Прапорщик получил ранение пальца левой руки.

Солдату удалось вырвать оружие у начальника. Он побежал с ним в штаб, чтобы передать пистолет офицерам и сообщить об инциденте. В настоящее время суд назначил судмедэкспертизу.

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