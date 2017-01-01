Итоги 29 июня: Конец саммита G20 и поблажка Huawei

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Осаке завершил работу саммит Большой двадцатки; президент США пообещал снять санкции с китайской компании: News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия выполнила решение Верховного суда и зарегистрировала кандидатов от партии Рух новых сил Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах.

Путин договорился с Меркель о нормандском формат

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель продолжать работу в нормандском формате.

Российский лидер также подчеркнул, что дату и место встречи должны согласовать помощники и министерство иностранных дел.

Трамп заявил о необходимости обеспечить безопасность связи 5G

Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите G20 в Осаке в пятницу, 28 июня, заявил о необходимости обеспечения устойчивости и безопасности беспроводной связи 5G. Также резидент США Дональд Трамп пообещал председателю КНР Си Цзиньпину разрешить продажу технологических продуктов Huawei.

По словам американского лидера, окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.

В Одессу прибыл новейший катамаран ВМС США

Американский быстроходный транспортно-десантный катамаран USNS Yuma зашел в порт Одессы. Он доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019.

Завершил работу саммит G20 в Японии

В японской Осаке завершился саммит лидеров стран G20.

Как заявил японский премьер Синдзо Абэ, лидеры стран Большой двадцатки смогли прийти к единству мнений о необходимости продвижения свободной торговли без дискриминации. Также они будут стремиться к полному прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана к 2050 году.

В Тбилиси прошел Марш свободы с требованием отставки главы МВД

В Тбилиси проходила массовая акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

По мнению независимых наблюдателей, в марше прияли участие до семи тысяч человек. В первых рядах шествия была замечена супруга Михаила Саакашвили Сандра Руловс.