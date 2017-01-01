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Итоги 1 июля: Обстрел медиков и конец Роттердам+

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
В зоне ООС обстреляли санитарный Hummer
В зоне ООС обстреляли санитарный Hummer
autocentre.ua

На Донбассе обстреляли санитарный автомобиль; прекратила действие формула Роттердам+: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

В Украине прекратила действовать формула Роттердам+

В связи с переходом к новому рынку электроэнергии действие формулы Роттердам+ прекратилось.

На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта об энергетическом рынке, которым предлагается новая формула расчета стоимости электроэнергии. Документ был зарегистрирован в парламенте 26 июня и определен как неотложный.

 

В зоне ООС обстреляли санитарный Hummer ВСУ

В Донецкой области в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer. Зафиксировано прямое попадание противотанковой управляемой ракеты в машину.

В результате инцидента погибли два человека: водитель Сергей Майборода и боевой медик Ирина Шевченко. Военный, который также находился в машине, получил огнестрельное ранение.

 

РФ инициировала заседание в Совбезе ООН по украинскому языковому вопросу

Российская делегация повторно запросила проведение встречи в Совете безопасности ООН для обсуждения украинского языкового закона. Заседание предварительно запланировано на 16 июля.

 

В Гонконге прошли массовые беспорядки

В 22-ю годовщину возвращения Гонконга в состав Китая обострились протесты в связи с законопроектом об экстрадиции.

Наряду с мирными манифестациями, сотни людей временно оккупировали местный парламент. Некоторые демонстранты нанесли на стены здания лозунги протеста и частично разрушили его. Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм во вторник, 2 июля, заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции.

 

Иран превысил лимит обогащенного урана

МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов − предельную величину, разрешенную соглашением со странами Запада.

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Теги: итоги дня
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