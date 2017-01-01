Постпред СЕ: Украина сможет вернуть Крым по "балтийской модели"

Государству стоит дождаться, пока Россия ослабнет, а до этого не стоит отказываться от полуострова даже теоретически.

Крым можно вернуть в Украину, когда у России начнутся проблемы EPA/UPG

Читай также: В Крыму арестовали крымского татарина за пост в соцсети 2013 года

Украина сможет вернуть себе Крым, когда Россия ослабнет. Но до этого момента нельзя отказываться от мысли, что Крым - это Украина. Об этом заявил постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Если мы будем реалистами, мы должны понять, что Крым ждет балтийская модель. То есть, когда после аннексии Балтийских государств Советским Союзом США и страны Западной Европы заявили, что они этой аннексии никогда не признают“, - отметил он.

Читай также: Лавров надеется, что "русофобское меньшинство" больше не вытеснит РФ из ПАСЕ

“Это в дальнейшем не мешало им иметь нормальные дипломатические отношения с Советским Союзом. Но сразу после распада Советского Союза Балтийские страны получили признание как продолжатели предыдущих стран“, - добавил Кулеба.

“То есть, если быть реалистами, Крым сейчас ждет такая перспектива. Крым можно вернуть, только когда Россия ослабнет. Если играть в долгую, то я не вижу, почему Крым не может вернуться в состав Украины“, - считает он.

Читай также: Немецкий политик усомнилась в эффективности санкций против РФ

“Другое дело в том, какой Крым мы получим, когда он вернется“, - отметил дипломат. Вместе с тем, он отметил, что Украина “никогда, ни при каких обстоятельствах не может себе позволить“ отказаться от Крыма.

“Это будет концом всей нашей государственности, если мы допустим мысль, что мы можем принять этот факт“, - добавил он.

Напомним, ранее в Канаде заявили, что Россию нельзя было возвращать в ПАСЕ в одностороннем порядке.