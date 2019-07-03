ПАСЕ досрочно покидает Украину из-за отзыва приглашения на выборы
Читай также: Порошенко отправил письма 18 лидерам Евросоюза
Делегация ПАСЕ, которая прибыла в Украину для работы на досрочных парламентских выборах, досрочно прекратила свою деятельность. Об этом сообщается на сайте Ассамблеи.
Читай также: В Канаде заявили, что РФ нельзя было возвращать в ПАСЕ
В Ассамблее напомнили, что в письме от 2 июля спикер Рады Андрей Парубий проинформировал президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами.
Читай также: Возвращение РФ в ПАСЕ - не шаг против Украины - Кравчук
Также отмечается, что до принятия этого решения делегация ПАСЕ провела встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, представителями миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине и дипломатами.
Остальные встречи были отменены. Ранее президент ПАСЕ напомнила Киеву о необходимости наблюдения за выборами со стороны ПАСЕ. Тем не менее, спикер ВР Андрей Парубий отозвал приглашение из-за того, что ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.