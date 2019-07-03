ПАСЕ досрочно покидает Украину из-за отзыва приглашения на выборы

Отмечается, что делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2-3 июля для оценки предвыборной ситуации перед выборами Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

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В Ассамблее напомнили, что в письме от 2 июля спикер Рады Андрей Парубий проинформировал президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами.