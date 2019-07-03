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ПАСЕ досрочно покидает Украину из-за отзыва приглашения на выборы

Комментариев: 1
Делегация провела ряд встреч для оценки предвыборной ситуации, но теперь вынуждена уехать.
Делегация ПАСЕ срочно покидает Украину
Делегация ПАСЕ срочно покидает Украину
www.flickr.com/photos/parliamentaryassembly

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Делегация ПАСЕ, которая прибыла в Украину для работы на досрочных парламентских выборах, досрочно прекратила свою деятельность. Об этом сообщается на сайте Ассамблеи.

Отмечается, что делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2-3 июля для оценки предвыборной ситуации перед выборами Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. 

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В Ассамблее напомнили, что в письме от 2 июля спикер Рады Андрей Парубий проинформировал президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами.

“Как следствие этого решения предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно“, - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что до принятия этого решения делегация ПАСЕ провела встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, представителями миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине и дипломатами.

Остальные встречи были отменены. Ранее президент ПАСЕ напомнила Киеву о необходимости наблюдения за выборами со стороны ПАСЕ. Тем не менее, спикер ВР Андрей Парубий отозвал приглашение из-за того, что ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

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Теги: Украина, Выборы, ПАСЕ, Рада, Наблюдатели, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
banderivets1    03.07.2019, 18:24
Оценка:  +1
banderivets1
Пусть катят, тунеядцы, от них и так для Украины нет пользы.
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