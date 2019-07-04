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Семьи погибших на Майдане оскорбились словами Богдана о митинге против Клюева

Комментариев: 10
Родственники Героев Небесной Сотни ответили Богдану: "Майдан выносил всех врагов Украины. Не делайте так, чтобы вынес и вас".
Родственники погибших Героев Небесной убеждены, что Клюев - предатель и враг Украины
Родственники погибших Героев Небесной убеждены, что Клюев - предатель и враг Украины
Lb.ua

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Общественная организация “Семьи Небесной сотни“ заявила о своем возмущении в связи с комментарием главы Офиса президента Андрея Богдана по поводу регистрации Андрея Клюева кандидатом в президенты и последовавшего за ней митинга на Майдане.

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

3 июля, будучи в Торонто, Богдан высказал предположение, что против Клюева на Майдане протестовала команда Порошенко.

“Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве, поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине“, - сказал глава Офиса.

ОО “Семьи Небесной сотни“, которую возглавляет отец погибшего на Майдане Романа Гурика, настаивает, что такая оценка митинга против Клюева является оскорбительной.

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“Мы, родственники погибших Героев Небесной сотни во время Революции достоинства, глубоко возмущены заявлениями главы Офиса президента Андрея Богдана, который сегодня защищает убийц наших детей и мужчин. Который считает, что борьба против сепаратистов - это "предвыборный пиар". Клюев - это не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем за страшные преступления против народа Украины. Клюев и такие, как он, предали свою Родину, принесли в Украину войну и смерть. И это очевидные вещи, не требующие ни доказательств, ни обсуждений“, - заявили в организации.

Родственники Небесной сотни посоветовали Богдану определиться, на чьей стороне он находится.

“Запомните, господин Богдан, Майдан выносил всех врагов Украины. Не делайте так, чтобы вынес и вас“, - сказано в заявлении.

Как сообщалось 4 июля, Богдан заявил, что протесты против Шария и Клюева организовал Порошенко.

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Теги: Клюев, митинг, Богдан, Герои Небесной Сотни, Майдан
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Комментариев (10)
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atos    04.07.2019, 12:32
Оценка:  +2
atos
Уёбки проплаченные смотрите на дороги, медицину, тарифы и цены, видят они все куесосы))
Людмил_А    04.07.2019, 12:25
Оценка:  +3
Людмил_А
Родственники идиотов, которые угробили мирную страну, чем-то там оскорбились?
Работать нужно было, а не по майданам шастать. Все претензии к пашинскому, парубию, парасюку и Ко.
П    04.07.2019, 12:35
Оценка:  -2
П
Иди работай, чего по сайтам шаришься? Или это и есть твоя работа?
Fon_Pascha    04.07.2019, 12:03
Оценка:  +5
Fon_Pascha
им че не сказали еще что в их родственников стреляли не беркута и богдан, а всякие парубиЭ и прочие херои!
SINOBI-LIFE    04.07.2019, 12:08
Оценка:  -8
SINOBI-LIFE
ПНХ ДЛБ!!!
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 11:49
Оценка:  +2
Хамон_и_Пармезан
Побольше Майданов - весёлых и разных!
SINOBI-LIFE    04.07.2019, 12:09
Оценка:  -8
SINOBI-LIFE
А на сраССии бунт - безжалостный и беспощадный,подождём и порадуемся!!!
nfhvyt    04.07.2019, 11:40
Оценка:  +1
nfhvyt
Майдан внёс всех врагов Украины во власть. И всем Семьям погибших Пашинский привет передаёт.
dimasvetik    04.07.2019, 11:52
Оценка:  -6
dimasvetik
ПЕТУХА НАВОЗНОГО ИДИ ДОЛЕПИ!!!
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 12:24
Оценка:  +1
Хамон_и_Пармезан
Не истерите, а то на "Релифе" разоритесь!
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