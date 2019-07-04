Коломойский о Богдане: Один раз по телефону общались, один раз виделись

По словам олигарха, сейчас его бывший юрист слишком загружен для частых контактов.

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Экс-владелец Приватбанка, миллиардер Игорь Коломойский рассказал, что поддерживает контакты со своим бывшим адвокатом Андреем Богданом, главой Офиса президента. Об этом пишет НВ.

Коломойский при этом отметил, что после назначения Богдана главой Администрации, а затем и Офиса президента Владимира Зеленского общается со своим экс-юристом нечасто.

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Государственные дела они при этом не обсуждают, заверил олигарх. Он подтвердил, что во время президентской избирательной кампании контактировал с Богданом чаще.

“Да, общались. А сейчас мало, редко общаемся. Он загружен сильно, - отметил Коломойский. - С Богданом [общаемся] по телефону, один раз видел за месяц“.

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В ответ на вопрос о том, кому нынешний глава АП передал дела миллиардера, которые вел еще будучи его адвокатом, Коломойский заявил: “Он передал дела. Своей конторе, отчасти в другие“.

Напомним, ранее Игорь Коломойский заявил, что Андрей Портнов лично ненавидит Петра Порошенко.