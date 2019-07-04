Дела Порошенко - личная инициатива Портнова, он его ненавидит - Коломойский

Олигарх заверил, что общается с Портновым, но война экс-чиновника с экс-президентом - его личная "вендетта".

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов ненавидит экс-президента Петра Порошенко. Об этом пишет НВ.

“Он его ненавидит“, - заявил Коломойский, комментируя иски Портнова против Порошенко.

По словам олигарха, он виделся с Портновым и общается с ним. Коломойский утверждает, что дела в отношении Порошенко, инициированные Портновым, — это личная инициатива бывшего замглавы АП.

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ГБР расследует сразу несколько дел в отношении Порошенко, инициированных Портновым. Самое свежее касается фальсификации документов в 2016 году о существовании парламентской коалиции в Верховной Раде.

Кроме того, ГБР расследует непрозрачную продажу судостроительного завода Кузня на Рыбальском, отмывание денег при покупке телеканала “Прямой“ и превышение полномочий при назначении членов Высшего совета правосудия.

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Сам Порошенко связывает обвинения против себя с началом парламентской избирательной кампании.

Ранее олигарх Игорь Коломойский назвал "прекрасным" союз "Оппоблока", "Доверяй делам" и "Возрождения".