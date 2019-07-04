Дела Порошенко - личная инициатива Портнова, он его ненавидит - Коломойский
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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов ненавидит экс-президента Петра Порошенко. Об этом пишет НВ.
“Он его ненавидит“, - заявил Коломойский, комментируя иски Портнова против Порошенко.
По словам олигарха, он виделся с Портновым и общается с ним. Коломойский утверждает, что дела в отношении Порошенко, инициированные Портновым, — это личная инициатива бывшего замглавы АП.
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ГБР расследует сразу несколько дел в отношении Порошенко, инициированных Портновым. Самое свежее касается фальсификации документов в 2016 году о существовании парламентской коалиции в Верховной Раде.
Кроме того, ГБР расследует непрозрачную продажу судостроительного завода Кузня на Рыбальском, отмывание денег при покупке телеканала “Прямой“ и превышение полномочий при назначении членов Высшего совета правосудия.
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Сам Порошенко связывает обвинения против себя с началом парламентской избирательной кампании.
Ранее олигарх Игорь Коломойский назвал "прекрасным" союз "Оппоблока", "Доверяй делам" и "Возрождения".
Портнов, держим кулаки за тебя. Посади этого гада и всю его клику.