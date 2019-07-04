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В Украине ответили на расследование Польши о "геноциде" ОУН-УПА

Комментариев: 8
Глава Института национальной памяти сообщил, что следствие относительно польско-украинского конфликта продолжается уже несколько лет.
Вятрович прокомментировал расследование Польши о преступлениях ОУН-УПА
Вятрович прокомментировал расследование Польши о преступлениях ОУН-УПА
День

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович прокомментировал объявление польского ИНП по поиску свидетелей "преступлений геноцида, совершаемых в период 1939-1945 гг. Членами ОУН-УПА", сообщает УНН.

"Польский Институт Нацпамяти имеет следственные функции. Соответственно, это входит в его компетенцию - это первое. Второе - следствие относительно польско-украинского конфликта продолжается уже несколько лет. Третье - жаль, что и в этом следствии, и вообще в оценке польско-украинского конфликта, польский Институт Нацпамяти сохраняет очень односторонний подход, говоря только о преступлениях против польского населения и замалчивая преступления, имевшие место против украинского населения. Надо понимать, что в польско-украинском конфликте преступления имели место с обеих сторон. Обе армии совершали поступки, которые могут называться военными преступлениями, среди жертв этого конфликта были как украинцы, так и поляки", - сказал Вятрович.

Так, по его словам, для того, чтобы понять и масштабы, и причины, и особенности течения этого конфликта, смотреть только на польские жертвы неправильно.

Глава Института национальной памяти отметил, что украинский ИНП, в отличие от польского, не имеет следственных функций для проведения подобного расследования, но в то же время имеет ряд проектов, цель которых - сбор документальных свидетельств о польско-украинских конфликтах, что говорят о жертвах с обеих сторон.

На вопрос о том, удастся ли польской стороне найти свидетелей преступлений ОУН-УПА, он отметил, что это "вполне возможно".

"Убежден, что так же можно найти и свидетелей, которые будут говорить о преступлениях поляков в отношении украинского населения", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Польша разыскивает свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА"

Напомним, послы Польши и Израиля выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника Роману Шухевичу. Дипломаты утверждают, что командующий УПА якобы сыграл решающую роль в "массовых убийствах".

Ранее посол Израиля Йоэль Лион был шокирован тем, что Львовский облсовет объявил 2019 год – годом Степана Бандеры на Львовщине. Он призвал Украину не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев.

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Теги: Украина, Польша, ОУН-УПА, расследование, ОУН, Владимир Вятрович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    04.07.2019, 23:33
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что-то я не пойму. Может объяснит кто? Почитал я определение геноцида. И я так понял из определения, что геноцид может осуществлять власть или большинство. ОУН УПА властью не были. Большинством в Польше они тоже не были. Значит это был не геноцид, а народно-освободительное движение. Вот Польша
ВосставшийИзБана    04.07.2019, 23:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
действительно осуществляла геноцид украинцев. И чтобы скрыть свои преступления они начали переводить стрелки и все это с подачи Москвы.
Мыкола    04.07.2019, 22:59
Оценка:  -1
Мыкола
Если пшеков ПНХ. то где же тогда славным лыцарям работать? А если серьезно, то идеология УПА формировалась под влиянием выходцев из Австо-Внгрии.Именно они привнесли ненависть к полякам и их дальнейшую резню.А после этого в дело вмешалась Армия Крайова и тоже кроваво
ВосставшийИзБана    04.07.2019, 23:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Австро-Венгрия говоришь? А венгры кто такие? Да твои же братья финно-угры. Куда ни плюнь - всюду в мокшанскую мразь попадешь.
fkrfyfan    04.07.2019, 22:53
Оценка:  +2
fkrfyfan
Когда уже этого дебила уволят, а этот нацистский "институт" ликвидируют
Ira0965    04.07.2019, 22:55
Оценка:  -3
Ira0965
сразу после того, как ты, ваташопое пядрило отсосешь миллионный член!))))
ВосставшийИзБана    04.07.2019, 23:20
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 fkrfyfan

Значит когда поляки то же самое делают - они молодцы. А когда украинцы - это нацистский институт. Обычные "русские" двойные стандарты.
Ira0965    04.07.2019, 22:41
Оценка:  -3
Ira0965
Пшехи ПНХ!
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