Волкер: Ключ к миру в Украине - вывод войск РФ

Ключом к миру в Украине является вывод российских войск. Об этом в Twitter написал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

“Четкое напоминание о том, что ключом к миру на Украине является вывод российских войск. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше“, - подчеркнул он.

A clear reminder that the key to peace in Ukraine is the withdrawal of Russian forces. Once they leave, peace breaks out, and life is better for local residents. https://t.co/TazirtIlYH