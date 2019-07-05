Волкер: Ключ к миру в Украине - вывод войск РФ
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Ключом к миру в Украине является вывод российских войск. Об этом в Twitter написал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
“Четкое напоминание о том, что ключом к миру на Украине является вывод российских войск. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше“, - подчеркнул он.
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A clear reminder that the key to peace in Ukraine is the withdrawal of Russian forces. Once they leave, peace breaks out, and life is better for local residents. https://t.co/TazirtIlYH— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 5 июля 2019 г.
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Так Волкер прокомментировал пост о том, что в этот день 5 лет назад украинские вооруженные силы освободили Славянск и Краматорск в Донецкой области от оккупации боевиками ОРДЛО.
Напомним, ранее СММ ОБСЕ сообщила, что в Станице Луганской обе стороны отвели вооружение.
Без россии некому, нечем и не за что воевать просто будет против Украины ...
КСТАТИ, МОЖНО ХОТЬ ОДИН ФАКТ ПРИСУТСТВИЯ ВС РОССИИ В ДОНБАССЕ?
ВОТ В КРЫМУ ОНИ ЕСТЬ, НО ПОЧЕМУ ТО ЖЕЛАЮЩИХ ВОЕВАТЬ ТАМ ХЭРОИФ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ....))))