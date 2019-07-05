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Волкер: Ключ к миру в Украине - вывод войск РФ

Комментариев: 3
Спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что, как только российские военные уйдут с Донбасса, жизнь местных жителе улучшится.
Волкер четко высказался, от кого зависит мир на Донбассе
Волкер четко высказался, от кого зависит мир на Донбассе
Twitter Курта Волкера

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Ключом к миру в Украине является вывод российских войск. Об этом в Twitter написал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

“Четкое напоминание о том, что ключом к миру на Украине является вывод российских войск. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше“, - подчеркнул он.

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Так Волкер прокомментировал пост о том, что в этот день 5 лет назад украинские вооруженные силы освободили Славянск и Краматорск в Донецкой области от оккупации боевиками ОРДЛО.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ сообщила, что в Станице Луганской обе стороны отвели вооружение.

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Теги: Волкер, Донбасс, Украина, мир, война, РФ, войска
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Комментариев (7)
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YSL    05.07.2019, 16:22
Оценка:  -2
YSL
Какие войска? Видно по глазам что он сегодня здорово пыхну? Вот и мерещится видно всякая чушь.
Мыкола    05.07.2019, 16:19
Оценка:  -1
Мыкола
Ключ к миру это плевать на мнение таких, как Волкер ! Как таракан бегает, бегает.И польза от него. как от таракана!
Туземун    05.07.2019, 16:18
Оценка:  0
Туземун
Ключ к миру в Украине - вывод войск НАТО.
WTF2wtf    05.07.2019, 16:03
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ну это и так всем понятно.
Без россии некому, нечем и не за что воевать просто будет против Украины ...
Туземун    05.07.2019, 16:19
Оценка:  -1
Туземун
Ты, баклан, всё гадишь....
VSHIVANKA    05.07.2019, 16:00
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ШЕЛ ШЕСТОЙ ГОД " ВОЙНЫ " С РОССИЕЙ, НО ОНА ТАК И НЕ ПРИШЛА.....
КСТАТИ, МОЖНО ХОТЬ ОДИН ФАКТ ПРИСУТСТВИЯ ВС РОССИИ В ДОНБАССЕ?
ВОТ В КРЫМУ ОНИ ЕСТЬ, НО ПОЧЕМУ ТО ЖЕЛАЮЩИХ ВОЕВАТЬ ТАМ ХЭРОИФ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ....))))
WTF2wtf    05.07.2019, 16:04
Оценка:  -1
WTF2wtf
говно ольгинское, тебе бюджет раши платит именно за попытки оправдывать эту гнилую путинскую оккупацию Крыма и Донбасса
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