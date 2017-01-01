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У Луценко возобновили дело Юры Енакиевского

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Якобы вернувшегося в Украину экс-регионала снова разыскивают.
Дело Иванющенко снова открыли
Дело Иванющенко снова открыли
УНИАН

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Генпрокуратура отменила постановление прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по подозрению экс-соратника Виктора Януковича Юрия Иванющенко. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, соответствующий документ 3 июля подписал заместитель генпрокурора Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Также Сарган проинформировала, что главе Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и еще одного фигуранта - Аврамова. “Теперь следим за сайтом МВД в рубрике “розыск“, - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

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Напомним, ранее МВД сняло с розыска Иванющенко, после чего волонтеры сообщили, что он вернулся в Украину.

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Теги: ГПУ, прокуратура, розыск, Иванющенко, Юра Енакиевский
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