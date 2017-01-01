У Луценко возобновили дело Юры Енакиевского
Читай также: Дело "Юры Енакиевского" возобновили - СМИ
Генпрокуратура отменила постановление прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по подозрению экс-соратника Виктора Януковича Юрия Иванющенко. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, соответствующий документ 3 июля подписал заместитель генпрокурора Украины. Досудебное расследование продолжается.
Читай также: "Отрезанные головы животных и обстрел машины": Как Юра Енакиевский отжимал рынок "7 километр"
Также Сарган проинформировала, что главе Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и еще одного фигуранта - Аврамова. “Теперь следим за сайтом МВД в рубрике “розыск“, - добавила пресс-секретарь генпрокурора.
Читай также: Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Напомним, ранее МВД сняло с розыска Иванющенко, после чего волонтеры сообщили, что он вернулся в Украину.