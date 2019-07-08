Сутки на Донбассе: Боевики стреляли 16 раз, есть погибшие

С начала текущих суток враг стрелял уже трижды, за прошлые погибли один военный ООС и два оккупанта.

Погиб один военный и два боевика Facebook штаба ООС

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7 июля вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Из них шесть раз обстрелы велись с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танков, минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности ОТГ “Восток“ противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил, в районе ответственности ОТГ “Север“ - 6 раз.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям.

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По данным разведки, 7 июля двое оккупантов были уничтожены. С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, ранее президент Евросовета Дональд Туск прокомментировал свой визит на Донбасс.