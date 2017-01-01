Полиция открыла производство из-за падения самолета под Полтавой

Причины трагедии пока не известны.

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Из-за падения самолета в Полтавской области открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

В полиции напомнили, что легкомоторный самолет “Пайпер“, на борту которого находились два человека, упал в Оржицком районе.

“В результате падения воздушного транспорта погиб пилот. Другого человека в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу“, - добавили правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины трагедии устанавливаются.

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“Этот факт внесен в Единый реестр досудебного расследования по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)“, - отметили в полиции.

Как сообщалось 7 июля, в Оржицком районе Полтавской области в результате падения самолета погиб один человек, еще один получил травмы, сообщили в пресс-службе ГосЧС.